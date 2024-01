Massarosa Danni da maltempo. La scadenza per i risarcimenti

Ultimi giorni per presentare la domanda di risarcimento danni causati dal maltempo di fine ottobre, sia per i privati che per le attività. Il termine è stato fissato a venerdì 19. La presentazione delle domande di risarcimento dovrà avvenire esclusivamente via web, attraverso i formulari disponibili sul sito della Regione. Al formulario bisognerà il modello che riguarda la tipologia di richiesta (modello B1 per i privati; modello C1 per le attività economiche e produttive). "Una scadenza importante per presentare le domande e la modulistica necessaria – sottolinea l’assessore alla protezione civile Fabio Zinzio – ringrazio gli uffici a lavoro come sempre per informare e seguire le esigenze dei nostri cittadini". "Purtroppo maltempo e condizioni avverse sono sempre più frequenti e i danni spesso ingenti – aggiunge la sindaca Simona Barsotti – colgo l’occasione per ringraziare la protezione civile per l’impegno sia nel momento dell’emergenza che nel passaggi successivi".