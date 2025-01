Massarosa Bando di mobilità. Il Comune torna ad assumere

Avviso di mobilità volontaria per un posto da tecnico all’ufficio edilizia del Comune di Massarosa pubblicato su InPA. Scadenza fissata al 20 gennaio. Requisiti previsti dall’avviso essere già dipendenti di altro ente a tempo indeterminato, Categoria C, Istruttore Tecnico ed essere in possesso di nulla osta preventivo alla mobilità (che va allegato su INPA). La domanda di partecipazione deve essere redatta e presentata esclusivamente attraverso la procedura telematica del Portale InPA (www.inpa.gov.it - Piattaforma unica di reclutamento)

"Se pur nelle difficoltà legate al dissesto da cui siamo di fatto usciti, ma che fino ad adesso ci ha limitati nelle possibilità di assumere – spiega la sindaca Simona Barsotti - lavoriamo per ottimizzare la struttura e cercare di adeguare il personale alle necessità e ai bisogni di servizi da parte dei cittadini".