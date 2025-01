Massarosa Bando alloggi Erp. Ultimi giorni per le domande

Ultimi giorni – c’è tempo fino a lunedì – per inviare le domande del Bando integrativo per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Possono partecipare sia i nuovi aspiranti all’assegnazione di alloggi Erp, sia coloro che, già collocati nella graduatoria generale, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli, in questo secondo caso, la nuova domanda, con il relativo punteggio, andrà a sostituire la precedente. Sul sito del Comune sono disponibili il bando, il modulo di domanda e il documento sulle condizioni per l’attribuzione del punteggio. La domanda di partecipazione dovrà essere compilata unicamente sul modulo predisposto dall’Ufficio Casa del Comune, in distribuzione all’Urp e scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune. Le domande vanno inviate o consegnate all’Ufficio protocollo, o in alternativa spedite per Pec all’indirizzo [email protected].