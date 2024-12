Massarosa approva riduzione Tari 2024: agevolazioni fino al 60% per Isee basso

La giunta di Massarosa ha approvato il bando per la riduzione della Tari 2024 con agevolazioni fino al 60% a seconda del proprio valore Isee. Per il finanziamento delle riduzioni il Comune impiega risorse finanziarie proprie, pari a 63.440 euro.

Andando nel dettaglio, la riduzione prevede il 60% della Tari 2024 dovuta, per pensionati diretti o percipienti pensione indiretta, con valore Isee uguale o inferiore a 10 mila euro, lavoratori dipendenti, parasubordinati, disoccupati, iscritti alle liste di collocamento e beneficiari di ammortizzatori sociali, con valore Isee uguale o inferiore a 10 mila euro. È prevista una riduzione del 30% per le stesse categorie ma con valore Isee compreso tra 10 e 13 mila euro.

Confermate anche le condizioni comuni per l’accesso alle agevolazioni, tra cui avere il reddito che ha concorso alla formazione Isee relativo al nucleo familiare derivante per almeno il 70% da pensione o da lavoro dipendente (o parasubordinato), non essere pieno proprietario o titolare di diritti reali di più di una unità immobiliare, non essere proprietario di terreni agricoli direttamente condotti in forma imprenditoriale, non essere titolare di partita Iva, non possedere auto di cilindrata superiore a 1600 cc.

Già fissato al 31 gennaio 2025 a mezzanotte, il termine ultimo per la presentazione delle domande di agevolazione. Le domande devono essere presentate online e non più in modalità cartacea, tramite spid o tessera sanitaria.

La documentazione sarà online da lunedì 16 dicembre a questo link. Per chi si trova in difficoltà nella gestione della domanda, gli uffici sono a disposizione e ogni cittadino potrà essere aiutato anche dallo sportello di facilitazione digitale che si trova in Municipio e penserà alla compilazione e all’invio.

"Un’azione importante a tutela delle famiglie che stanno attraversando un momento di difficoltà – commenta l’assessore al bilancio Adolfo Del Soldato – una scelta ben precisa che abbiamo fortemente voluto in attesa di poter tornare, usciti formalmente dal dissesto, alla possibilità di agire con ancora più determinazione in tema di agevolazioni ed aiuti".

"La riduzione della TARI è una misura attesa e necessaria – conclude la sindaca Simona Barsotti – per fortuna Massarosa riparte ma deve farlo senza lasciare nessuno indietro. Saremo sempre più a fianco delle persone e delle famiglie con difficoltà".