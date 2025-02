Marina in Fiore. Che benvenuto alla primavera

PIETRASANTATorna Marina in Fiore (nella foto) l’appuntamento con la bellezza e con il profumo dei fiori, le composizioni che mozzano il fiato per la professionalità e passione con le quali vengono realizzate. Le domande devono essere presentate entro il 15 aprile. Marina in Fiore è la festa con cui la Piccola Atene tradizionalmente saluta l’arrivo della bella stagione è in calendario per il primo fine settimana di maggio venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 maggio che trasforma Tonfano in un tappeto multicolore. La organizzazione dell’evento è a cura del Comune con il Consorzio di Promozione turistica della Versilia. E’stato pubblicato il bando per partecipare come espositore alla iniziativa.

L’avviso è rivolto alle associazioni senza scopo di lucro, alle istituzioni scolastiche, a produttori agricoli, floricoltori, operatori del comparto agrozootecnico e commercianti del settore alimentare e non solo. Chi vuol partecipare dovrà presentare le domande entro il 15 aprile corredate da visura camerale, documento d’identità, licenza, Durc e foto dello stand, inviando un’email a [email protected]. Ad esclusione di onlus e scuole, gli espositori ammessi dovranno provvedere al pagamento del suolo pubblico e del contributo per i servizi offerti entro la stessa data trasmettendo una copia della ricevuta anche a [email protected]. Le informazioni e la modulistica richiesta sono presenti sul sito www.inversilia.com.