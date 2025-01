Torna la fiera di fiori e dolci di Santa Zita

Torna anche quest’anno, dal 23 al 27 aprile, la tradizionalissima Fiera dei fiori e dei dolci di Santa Zita, manifestazione dedicata alla patrona molto amata da lucchesi e visitatori esterni. L’evento è organizzato come sempre dal Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio e vedrà il suo immancabile focus nella mostra mercato dei fiori in programma all’interno di piazza Anfiteatro, dove trovano spazio ogni anno undici diversi espositori.

A tale proposito, Confcommercio rende noto come per l’edizione 2025 si siano liberati due spazi, per le rinunce dettate da ragioni personali e professionali di altrettanti espositori. A tale proposito, chi fosse interessato a subentrare può rivolgersi agli uffici di Confcommercio: in caso di numero di domande superiori a quello degli spazi disponibili, la selezione avverrà ai sensi della legge regionale sul commercio 62/2018.

La selezione, ovviamente, è riservata ad attività del solo settore florovivaistico. Chi fosse interessato deve inviare la propria candidatura entro e non oltre il 14 febbraio all’indirizzo pec [email protected], completa di tutta la documentazione prevista per legge.

Per informazioni o ulteriori chiarimenti è possibile contattare gli uffici Confcommercio (referente Nicola D’Olivo - [email protected]; 0583.473135).