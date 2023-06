Marcucci: "La marginetta è in restauro e verrà riposizionata"

La marginetta tra l’Aurelia e via Santini, all’ingresso del ponte del Madonnina, è sottoposta a un’opera di restauro e verrà riposizionata in quella zona. Parola dell’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci, fresco di riconferma, il quale replica così al blitz effettuato all’alba di giovedì dall’artista pietrasantino Stefano Pierotti (nella foto) per protestare contro la demolizione dello storico manufatto oltre che contro la politica cittadina, da destra a manca. "Attualmente – spiega Marcucci – la marginetta è nelle mani di un noto restauratore e critico dell’arte esperto in tabernacoli fiorentini. Come detto fin dall’inizio, l’immagine sacra, ossia la lastra di ardesia su cui è raffigurata Maria, verrà ricollocata in quella zona ma dobbiamo ancora scegliere dove dal punto di vista tecnico. Si tratta di un passaggio che abbiamo comunicato anche alla Soprintendenza. In ogni modo faccio i complimenti a Pierotti: artisticamente la sua installazione è bella".

d.m.