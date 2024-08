Marconi, i lavori procedono serrati. Sala ricevimenti pronta a fine anno

Proseguono spediti, e su due fronti di cantiere, i lavori di adeguamento e ammodernamento dell’Istituto Marconi di Seravezza, una scuola su cui la Provincia ha investito oltre 4 milioniper rendere più funzionale l’attività didattica sia della succursale dell’istituto alberghiero, sia dell’Ipsia. Il vicepresidente della Provincia Nicola Conti ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento degli interventi partiti a gennaio. Il cantiere più avanzato riguarda la realizzazione della nuova sala ricevimenti dell’alberghiero: in corso la posa in opera dei nuovi impianti elettrici, idraulici e di climatizzazione e, nelle prossime settimane, saranno eseguite le tinteggiature così come la nuova pavimentazione e l’installazione dei nuovi infissi con vetrocamera basso-emissiva (il progetto prevede oltre ad un ampio salone da pranzo in grado di ospitare eventi, un ‘office’ di sala e nuovi servizi igienici). Sarà ripristinata nella zona ovest, inoltre, un’apertura preesistente, così da collegare la sala da pranzo con le altre porzioni dell’edificio. L’investimento della Provincia, in questo caso, è di oltre 400mila euro, provenienti dai fondi Pnrr.

"La nuova sala ricevimenti dell’alberghiero –commenta Conti – prende forma, quindi siamo ottimisti sulla conclusione in pochi mesi. Sull’altro cantiere i tempi sono più lunghi ma si tratta di un intervento di demolizione e ricostruzione ben più invasivo di oltre 3,7 milioni di euro, anche in questo caso fondi Pnrr intercettati dalla Provincia. La Provincia ha fatto mutui per portar a termine i lavori del Pnrr. In particolare grazie all’approvazione del Bilancio di salvaguardia sono state destinate risorse proprie dell’ente per portare a termine i due cantieri del Marconi: 79mila euro per la sala ricevimenti e 453mila euro per l’intervento di sostituzione edilizia". Il secondo cantiere riguarda i nuovi laboratori degli indirizzi meccanico e lapideo, tecnologie e informatica. Nelle scorse settimane è stato demolito il vecchio capannone. Contemporaneamente si è svolto il trasloco delle attrezzature di laboratorio nei locali a monte del Palazzo Mediceo che ospiteranno l’attività laboratoriale per tutta la durata dell’intervento. I nuovi laboratori dell’Ipsia avranno un’organizzazione diversificata. Al piano terra i laboratori lapideo e meccanico; al primo tecnologie elettriche, di informatica I e di informatica II. Il secondo piano invece, sarà occupato dal Laboratorio di psicomotricità. A completamento la realizzazione di un giardino pensile allacciato al percorso che porta a via Vittorio Veneto.

Fra.Na.