Marco Malvaldi e i vecchietti del "BarLume"

Un nuovo giallo, comico e irriverente, torna ad animare le giornate del BarLume, dove i quattro vecchietti protagonisti della fortunata serie di Marco Malvaldi (foto), tra un giro di carte, una partita a biliardo e un caso di omicidio da risolvere, trascorrono il proprio tempo. Ma questa volta tutto si intreccia in un contesto stravolto da un fatto epocale. A Pineta, il paese-mondo dei vecchietti del BarLume, dopo decenni, ha vinto la destra alle elezioni comunali e, per di più, nella persona di un neosindaco "noto per attività sociali a braccio teso". E lo scrittore Malvaldi sarà ospite questa sera alla Gamc, alle 18, alla rassegna promossa dal Comune di Viareggio e la libreria Letterà 22, per presentare "La morra cinese". A dialogherà con lui ci sarà Tommaso Strambi.