Marcia di poesia. Oltre cinquanta i partecipanti

Una cinquantina di persone (con tanto di mascotte a quattro zampe) hanno partecipato, domenica, alla 2a edizione della “Marcia della Poesia”, la camminata organizzata a Valdicastello dal museo Casa Natale Carducci, in collaborazione con l’Archivio parrocchiale del paese e promossa dal Sistema museale territoriale della Provincia di Lucca nell’ambito del festival “I Musei del Sorriso”. Un’opportunità per immergersi nella storia e nella cultura del borgo collinare ma anche per ammirare il primo murales a tema poetico realizzato dalla giovane artista Irene Volpi e che reinterpreta, in chiave figurativa, il componimento “Peregrino del ciel”, proprio davanti all’ingresso dell’abitazione che diede i natali al primo Nobel italiano per la letteratura.

Dalla Pieve dei Santi Giovanni e Felicita, antico luogo di sosta dei pellegrini sulla via Francigena, i “marciatori” hanno affrontato un percorso misto di strada bianca e asfaltata per circa 2 chilometri, con brevi soste in corrispondenza di alcuni manufatti storici raccontati da Lauro Bonuccelli. Una parte della “spedizione” si è fermata a Casa Carducci a scoprire anche l’archivio parrocchiale, dove sono custoditi importanti documenti sulla vita e la famiglia del poeta; i più “allenati”, invece, hanno proseguito lungo il sentiero panoramico (che offre una splendida vista a 360° sulla valle, le colline e il mare)

che li ha condotti alla Madonna del Pizzetto (in foto).

La mattinata si è poi conclusa per tutti con visite guidate alla casa natale del poeta e il tradizionale “spuntino del Carducci”, accompagnato da un intrattenimento musicale.