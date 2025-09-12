Manager dell’accoglienza. Lunedì open day sul corso

Un appuntamento aperto a tutti coloro che desiderano conoscere da vicino i percorsi formativi Its dedicati all’hospitality, al turismo e ai servizi. L’Open Day del corso in Guest Relation Management, in programma lunedì prossimo alle 17 rappresenta un’occasione concreta per scoprire un percorso di specializzazione biennale gratuito, pensato per formare figure professionali altamente richieste dal mercato. L’incontro si svolgerà nella sede di via Montauti 6 a Forte dei Marmi e sarà accessibile anche online. Durante la presentazione saranno illustrati il programma didattico e le prospettive occupazionali, le esperienze di stage e placement attivate grazie ai rapporti con le aziende partner, oltre a uno spazio dedicato alle domande e al confronto diretto con il team. Il corso è rivolto a giovani con età compresa tra i 18 e i 35 anni, in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore. La partecipazione è gratuita. L’iniziativa, organizzata con la collaborazione del Comune di Forte dei Marmi, vede come capofila la Fondazione Tab Its Academy ed è finanziata dalla Regione Toscana nell’ambito del programma PR FSE+ Toscana 2021-2027. L’open day rientra inoltre nel progetto regionale Giovanisì, dedicato all’autonomia dei giovani. Possibile seguire l’evento in modalità online