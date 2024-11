La costa spazzata dal vento, crollato il tetto delle Poste

Versilia, 23 novembre 2024 – Il vento che dal tardo pomeriggio di giovedì ha iniziato a sferzare la costa ha provocato danni e disagi un po’ in tutta la Versilia. A Viareggio, dal tetto delle Poste Centrali, in via Garibaldi, è venuta giù una lastra di rame. A farne le spese è stata un’auto in sosta, distrutta dai detriti. Ieri mattina, all’apertura, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco e la polizia municipale. L’ufficio è rimasto aperto al pubblico, mentre i pompieri eseguivano le prove sulle altre lastre di rame per verificarne la tenuta. Non sono stati evidenziati ulteriori problemi: l’unica area transennata e interdetta rimane quella su cui è precipitato il tetto.

Sempre a Viareggio, si registrano numerosi alberi caduti. Inoltre, giovedì sera le forze dell’ordine sono dovute intervenire per chiudere piaza Mazzini a causa del volume di sabbia che ha invaso la strada, rendendo pericoloso il transito. Ieri mattina, l’albero di Natale in piazza Mazzini pareva decisamente fuori posto, circondato da un “deserto” di sabbia che faceva pensare più ai climi caldi che all’atmosfera natalizia. Inoltre, sempre in serata è stata chiusa la variante Aurelia dall’ingresso di Bicchio in direzione di Pisa per un intervento all’altezza del distributore. L’arteria è stata riaperta ieri mattina poco prima delle 10.

A Stazzema, invece, la strada comunale fra Cardoso e Volegno è stata bloccata da una pianta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i volontari, che hanno ripristinato la viabilità attorno alle 23,30. Altre piante sono cadute sulla via Provinciale di Arni e sulla strada per Gallena. “I paesi di Arni e Le Selve sono ancora senza energia elettrica – avvertiva ieri mattina il sindaco Maurizio Verona – mentre stiamo provvedendo a rimuovere gli alberi caduti sulle strade che comunque sono tutte transitabili”.

danman