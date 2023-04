"Mai più quell’orrore nella storia" A Sant’Anna arriva Pina Picierno

di Alice Gugliantini

"Intorno al 25 aprile" è il calendario di eventi promossi dall’ Anpi, dalla Provincia di Lucca, dall’Istituto storico per la resistenza e dal Parco della pace di Sant’Anna di Stazzema per la festa della Liberazione. Tante le iniziative in Versilia per il 78esimo anniversario.

A Viareggio, in collaborazione con Anpi Lucca e Viareggio, Isrec Lucca, Lega Maestri Ascia e Calafati, si parte il 24 aprile alle 17,30 a villa Paolina con "A 75 anni dall’entrata in vigore della Costituzione", incontro con Stefano Bucciarelli. Alle 21,30 al Cro Darsene concerto dei Kinnara. Il 25 aprile alle 8,45 celebrazioni a Torre del Lago in piazza della Pace. Alle 9,15 a Viareggio in piazza Garibaldi, alle 9,45 Largo Risorgimento deposizione di fiori e corone a monumenti e lapidi in ricordo dei Caduti. Alle 10,30 il Cro Darsene organizza la "Biciclettata antifascista" sui luoghi della memoria. Alle 11,30 in comune consiglio comunale aperto sulla Liberazione. Interviene Luciano Luciani. Alle 18 alla libreria Lungomare musica, interventi, sulla resistenza e dj-set. Il 26 aprile alle 10 alla scuola materna Didala Ghilarducci si terrà l’evento "Ricordando Didala". Sempre lo stesso giorno alle 18,30 al Cro Darsene "Il Consenso ottenuto col bastone" incontro a 86 anni dalla morte di Gramsci. Il 27 aprile alle 10 deposizione fiori alla stele di Gramsci di fronte alla Capannina del Marco Polo. Mentre il 28 al Cro Darsene di Viareggio Marco Rovelli presenterà alle 18 il libro "Soffro dunque siamo". Alle 22,30 Rovelli&L’Innominabile con "Portami al confine".

A Camaiore il 24 aprile alle 19,30 ritrovo fiaccolata a Sant’anni di Stazzema. Alle 21,30 a Marignana inaugurazione mostra elaborati scuole ed esibizione coro Versilia e filarmonica Puccini. Alle 22 arrivo fiaccolata e spettacolo pirotecnico. Mentre il 25 aprile alle 9 a Marignana, in località Castagnolo, ci sarà il corteo, alle 9,30 la santa messa. Alle 10,30 nel piazzale della chiesa interventi autorità e deposizione corona. Alle 11,30 premiazione concorsi scuole. Alle 15 campionato regionale corsa in montagna e alle 18 premiazione vincitori Il 27 aprile alle 21 al teatro dell’Olivo, ingresso gratuito su prenotazione, "Un Gramsci mai visto" recital teatrale di Angelo D’Orsi, accompagnato dal gruppo musicale "La Serpe d’oro" Mentre dal 3 al 10 maggio impluvio palazzo Tori- Massoni, mostra fotografica "Gino Dorè Paro: partigiano in Italia e rivoluzionario a Cuba" a cura di Anpi provinciale e associazione Italia - Cuba.

Nel comune di Massarosa in collaborazione con Anpi Massarosa e provinciale si terrà il 23 aprile alla fiera del carmine la mostra "1944, l’estate di sangue e di terrore, la liberazione di Massarosa". Alle 9,30 nella sala consiliare del palazzo municipale consegna della tessera onoraria al partigiano Elio Checchi. A seguire ricordo del sacrificio di Taddei e Bertini, deposizione corona alla lapide. Consegna dei fondi raccolti da Anpi per il rimboschimento delle colline di Massarosa. A seguire passeggiata antifascista nei luoghi dell’estate 1944, da Aquilata a Compignano.

A Forte dei Marmi celebrazioni dalle 9,30 con deposizione di corone da parte di una delegazione del comune presso i monumenti piazza Salvo d’Acquisto Vittoria Apuana, angolo Via XX Settembre, Piazza Partigiani Fortemarmini, Via Giglioli, Loc. Caranna. Alle 9.45 si terrà la deposizione di una corona da parte di una delegazione al Monumento al Partigiano Corrado Buselli, Via Ponchielli, angolo Via XX Settembre. Alle 10 ritrovo di tutte le delegazioni e associazioni militari, civili e religiose in piazza Dante .

Nel comune di Seravezza alle 10,10 a Ripa in piazza Europa Sfilata per il centro di Ripa, corteo con la filarmonica "Basilio Stagi". Alle 10,30 deposizione corona di alloro al monumento Linea Gotica, alle 11 la santa messa.

A Stazzema il 25 aprile alle 14,15 a Sant’Anna alla Fabbrica dei diritti, inaugurazione del trittico in ceramica "Da Sant’Anna a Bucha" di Carlo Carli. Alle 15 al monumento Ossario i saluti istituzionali del sindaco Maurizio Verona, Umberto Mancini e di un rappresentante della Regione Toscana. Conclude Pina Picierno, vicepresidente del parlamento europeo. Alle 17 in piazza della Chiesa concerto dei Kinnara.

Tra gli altri eventi, l’Anpi Gino Lombardi - Versilia organizza il 22 aprile alle 16,15 al cimitero di Ruosina un omaggio alla tomba di Gino Lombardi, comandante partigiano. Sempre lo stesso giorno alle 17 al cro di pietrasanta a Porta a Lucca ricordo dei partigiani caduti Vincenzo Nuti e Gino Viviani. Il 25 aprile alle 16 a Pozzi merenda partigiana in collaborazione con Circolo Arci di Pozzi. Mentre l’8 maggio alle 18 a Forte dei Marmi a Villa Bertelli "La resistenza civile, storie dimenticate della lotta di liberazione". Interviene Jonathan Pieri.