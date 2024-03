Mai più catene ai cani. Approvato il divieto definitivo

Niente più cani tenuti legati alla catena. Dopo il primo sì dello scorso dicembre e il successivo passaggio nella commissione del Consiglio regionale, la giunta ha approvato in via definitiva il regolamento che lo vieta. Il divieto ha valenza immediata e varrà tutto l’anno, e non solo d’estate, come è stato per il 2023. "Si tratta di una norma di civiltà: tenere un cane alla catena può avere serie conseguenze, psichiche e fisiche, per lo sviluppo degli animali" commenta il presidente della Toscana Eugenio Giani.

Con l’atto presente, infatti, si modifica formalmente il regolamento del 2011 che ancora, sia pur in via eccezionale e per un massimo di sei ore al giorno e catene lunghe almeno sei metri, prevedeva la possibilità di tenere un cane legato.