Maggior accesso alle agevolazioni Tari e al bonus riscaldamento

Sottoscritto dall’amministrazione comunale, con il sindaco Alberto Giovannetti e l’assessore al sociale Tatiana Gliori e dalle organizzazioni sindacali Spi-Cgil, Fnp-Cisl, Uilp-Uil e segreterie provinciali di Cgil, Cisl e Uil l’ accordo annuale sulle politiche a favore della popolazione a basso reddito. "Rispetto al 2024 siamo riusciti ad innalzare del 4% la soglia Isee per l’accesso alle agevolazioni Tari e al bonus riscaldamento – hanno sottolineato gli amministratori comunali - superando anche la richiesta delle organizzazioni sindacali. Abbiamo mantenuto inalterati aggiuntivi Irpef, allo 0,75% e attività di sostegno alle categorie più fragili, sia in termini di servizi, che in alcuni casi sono stati addirittura incrementati, sia di supporto economico e misure anticrisi". Nel sociale messi in campo 300mila euro per la manutenzione degli alloggi; quasi 114 mila erogati per il contributo affitto, soddisfacendo l’intero fabbisogno degli aventi diritto (85); altri 85mila dedicati ai trasporti sociali, in convenzione con l’associazione Auser. Capitolo “borse sociali” , evoluzione della tradizionale “borsa lavoro” più calibrata sulla persona, studiata dal Comune con l’aiuto della Consulta del Volontariato per contrastare le fragilità economiche: "Attualmente abbiamo 12 persone impegnate nelle attività di borsa sociale – ha spiegato l’ assessore Gliori – e sono in fase di definizione altri 4 progetti, con una previsione di spesa di 54 mila euro. I settori di operatività riguardano attività di accoglienza ea sostegno del decoro della città". Confermato anche il bonus prima infanzia, istituito dal secondo semestre 2018 ed erogato, nel 2024, a favore di 23 famiglie e tariffe e scaglioni Isee per servizio mensa e trasporto scolastico. Quanto alle misure di sostegno di livello sovracomunale, nel 2024 la carta solidale “Dedicata a te” è stata erogata a 258 nuclei e sono state 266 le persone prese in carico dai servizi sociali per l’assegno di inclusione.