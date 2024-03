Lutto in casa Etna. Morta mamma Giuliana

Ammainata la bandiera di Burlamacco da pochi giorni, se n’è andata anche Giuliana Grazzini, la mamma di Marzia Etna, mascheratista da decenni protagonista del Carnevale. E’ successo tutto molto rapidamente nella casa al Marco Polo dove la donna, 87 anni, era sempre vissuta insieme alla sua numerosa famiglia. Si è sentita male nella notte e pur essendo stata soccorsa dai figli immediatamente, all’arrivo dell’ambulanza era già priva di vita, probabilmente per un arresto cardiaco.

Giuliana era una donna molto conosciuta al quartiere Marco Polo perché il marito Franco, scomparso da diversi anni, insieme ai fratelli, gestiva “La Casina”, la trattoria sui bordi della pineta, che era un vero punto di riferimento per viareggini e turisti. Giuliana aveva allevato quattro figli: Marzia, Maurizio, Silvia e Cristina, con un grande spirito, la risata sempre pronta e naturalmente i coriandoli nel sangue. Quando i figli erano cresciuti anche lei si era messa a disposizione del locale di famiglia per dare una mano in cucina, insieme alla cognata. Aveva avuto anche la gioia di ben cinque nipoti: Matteo, Simone, Paolo, Clara, Ulisse.

"Da bambini ci scorrazzava sempre per il quartiere- ricorda la figlia Marzia- e le piaceva molto mascherarci e partecipare alle feste di Carnevale, anche quelle belle del rione degli anni ‘70. Mia madre era una donna conosciuta e benvoluta davvero in tutto il quartiere". Alla famiglia sono giunti tanti attestati di affetto. I funerali di Giuliana Grazzini si svolgeranno con una benedizione religiosa oggi alle 15, nella chiesa del cimitero comunale.

