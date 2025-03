L’urbanistica per tutti. Arriva la banca dati online

Sempre più tecnologica e alla portata di tutti. Il settore urbanistica del Comune è pronto a fare il grande salto a partire dal 20 marzo quando sarà attiva la consultazione online degli elaborati. La nuova funzione, disponibile sul sito dell’ente, consentirà infatti tramite la piattaforma WebGis di mettere a disposizione i dati contenuti nella banca dati dell’ufficio urbanistica, incluse mappe e disciplina di piano in modalità interattiva. "Un servizio fondamentale per i tecnici del settore – spiega Ermanno Sorbo (nella foto), assessore al Sistema informativo territoriale e a urbanistica ed edilizia – ma che tutti i cittadini potranno utilizzare. L’accesso alla piattaforma sarà libero, basterà inserire il dato catastale o il numero civico per consultare le destinazioni di piano urbanistico, il patrimonio architettonico, i vincoli, le pericolosità idrauliche e ogni altra informazione disponibile in quel momento sul database dell’ufficio urbanistica".

Giovedì, in proposito, sarà convocato un tavolo tecnico con i professionisti per una prima navigazione insieme al personale comunale. "È un passo avanti enorme verso la semplificazione e la trasparenza – conclude – grazie a un servizio che nel nostro Comune mancava. È un primo step verso l’obiettivo di un’informazione più condivisa possibile, a vantaggio dell’efficienza amministrativa e dell’opportunità, per il cittadino, di ricevere sempre nozioni autentiche e corrette".