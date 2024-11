Lupo avvistato lungo la provinciale. Ad attirarlo anche i rifiuti gettati in strada

Ennesimo lupo avvistato di notte a due passi dalla città. Dopo gli episodi avvenuti sulla Sarzanese stavolta è successo lungo la provinciale Vallecchia, all’altezza della rotatoria di Pontaranci. Una presenza che si sta facendo sempre più frequente nelle zone ruralii non solo per il naturale istinto di cacciare le prede. Spesso, come nel caso di Pontaranci, ad attirare il lupo sono anche i sacchetti dei rifiuti abbandonati in terra dagli incivili di turno.

Una brutta abitudine che incentiva le incursioni di questo splendido animale, tra l’altro specie protetta, che in genere alla vista degli essere umani si allontana immediatamente. A rischiare, al limite, sono gli animali randagi, da qui l’appello a tenere in casa quelli padronali (specie i gatti) nelle ore serali. La presenza del lupo a Pontaranci è stata segnalata alla polizia municipale e da questa ai carabinieri forestali.

d.m.