L’Upc Sdh si prende la testa della classifica. Il Vp Canniccia rigenerato regola San Giorgio

Doppia vittoria per le versiliesi impegnate nei campionati nazionali. Ciliegina sulla torta: l’Upc Sdh, dopo una lunga rincorsa, ha acciuffato la vetta.

Serie B. Altra vittoria dell’Upc Sdh che in casa fa il suo regolando Grosseto in quattro set (3-1: 25-21, 25-22, 20-25 e 25-20). L’altra buona notizia per i camaioresi arriva da Fiorano Modenese, dove a sopresa la capolista Santa Croce va sotto due volte e perde addirittura al tie-break, facendosi riprendere in classifica proprio dall’Upc Sdh. Classifica: Lupi Santa Croce 35, Upc Sdh 35, Sassuolo 31, Maxitalia Jumboffice 30, Ama San Martino 30, Cus Genova 30, Trading Log La Spezia 28, Invicta Grosseto 23, Toscana Garden 19, Fiorano Modenese 19, Lupi Pontedera 17, Cecina 16, Scandiano* 11, Firenze 9, Isomec Inzani 3.

Serie B1. Vittoria importante per il Vp Canniccia, che dopo la scossa del cambio in panchina sta continuando a muovere la propria classifica. In casa contro San Giorgio finisce 3-1 (27-25, 25-18, 18-25 e 25-23). Classifica: Garlasco 34, Ostiano 34, Modena 32, Valdarno 28, Ripalta Cremasca 25, Rubiera 22, Montesport 21, Moma Anderlini 20, Tirabassi&Vezzali 19, Vp Canniccia 18, Ambra Cavallini Pontedera 12, San Giorgio 12, Sassuolo 10, Crema 7.

Serie C. Torna a vincere l’Oasilido che espugna facile Donoratico (0-3: 15-25, 21-25, 22-25). Classifica: Biemme Service 43, Porcari 39, Delfinopescia 39, Montebianco 28, Lunigiana 27, Cascina 26, Oasilido 24, Quarrata 24, Follonica* 21, San Miniato 18, Casciavola 17, Migliarino 16, Aglianese 14, Bottegone 14, Donoratico 7.

Serie D (femminile). Vince 3-0 il Vp Volley contro il fanalino di coda Grosseto (25-19, 25-15, 25-19); sfiora l’impresa ma viene rimontato invece la Jenco contro Tomei Livorno (3-2: 23-25, 9-25, 25-17, 25-19, 15-7). Classifica: Lupi Santa Croce 42, Brulotto 34, Calci 34, Invicta 31, Tomei Livorno 30, Sei Rose 28, Capannoli 21, Castelfranco 19, Jenco 18, Peccioli 18, Ambra Cavallini 15, Robur Massa 11, Vp Volley 11, Consani Grosseto 0.

Serie D (maschile). Bel successo esterno per l’Upc che espugna Empoli 1-3 (19-25, 25-12, 21-25, 14-25). Classifica: Folgore San Miniato 33, Zona Mazzoni 33, Rosignano 28, Borgo Rosso 22, Lupi Santa Croce 21, Upc 19, Migliarino 17, Empoli 16, Calci 9, Dream Volley Pisa 9, Cecina 9, Libertas Ponte a Moriano 0.

* una partita in meno

DanMan