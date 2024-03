L’uovo senza sorprese. Ristorazione a gonfie vele

Andamento lento sul fronte delle prenotazioni nei ristoranti della Versilia in previsione del ponte pasquale. Le richieste stanno sì arrivando da ogni dove, dai residenti ai proprietari di seconde case o clienti fissi degli stabilimenti balneari. È presto, il meteo sarà decisivo. Ma i pranzi di Pasqua e Pasquetta, da sempre, portano fatturati milionari alla ristorazione versiliese: dalla pizza a taglio, al locale più costoso.

Viareggio. Le sensazioni dei titolari del ristorante "Da Romano" sono molto positive, in controtendenza a quelle degli albergatori. "Stiamo ricevendo un buon numero di prenotazioni – spiegano – grazie alla bella stagione che si prospetta e che invoglia a scoprire o riscoprire le nostre zone. Incide anche la fortuna di aver avuto un inverno mite, la gente si è messa ormai l’anima in pace per la neve a causa dell’aumento delle temperature e preferisce quindi andare sul sicuro venendo al mare. Come esce il sole la temperatura dale di 7 o 8 gradi. E poi Pasqua è una di quelle feste in cui fortunatamente non abbiamo mai avuto problemi". Sopratuttto tra chi può pagare menu stellati.

Lido di Camaiore. Premdiamo l’"Osteria del Mare": "Abbiamo già ricevuto alcune richieste, in particolare da chi ha una seconda casa. Siamo fiduciosi, la Pasqua da sempre non ha mai dato problemi".

Pietrasanta. Tra coloro che confidano in un meteo benevolo c’è anche Filippo Di Bartola, titolare del ristorante "Filippo", anche perché le prenotazioni sono ancora alle battute iniziali. "Speriamo di partire col piede giusto, ma tutto dipenderà dal tempo. Di certo c’è tanto bisogno di lavorare, stiamo uscendo da una stagione invernale in cui c’è stato davvero poco movimento".

Marina di Pietrasanta. Al ristorante "Franco Mare", altro stellato con annesso stabilimento balneare, si dicono sicuri che sarà un successo: "A Pasqua c’è sempre gente perché i clienti hanno voglia di mangiare fuori anche se non dovesse fare caldissimo, come invece avviene il 25 aprile. Sono gà arrivate le prime prenotazioni, inclusi quelli che in estate hanno la tenda o l’ombrellone al nostro bagno. Quindi, meteo permettendo, contiamo molto sui clienti abituali".

Forte dei Marmi. Previsioni rosee, infine, al ristorante "Da Lorenzo", con l’agendina che sta già cominciando a riempirsi: "Le prenotazioni stanno andando bene e ci hanno assicurato la loro presenza tanti clienti abituali, soprattutto locali. Non solo: le stiamo mettendo da parte anche per l’estate viste le richieste che stanno arrivando dai clienti stranieri".

Daniele Masseglia