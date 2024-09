Lungo via Paolina. Transenna dimenticata insieme ad una voragine

Il sindaco Giorgio Del Ghingaro, “allergico“ per sua stessa ammissione alle transenne che puntellano la città, non sarà contento di sapere che ormai da giorni, qualcuno sostiene settimane, ce n’è una dimenticata lungo via Paolina, quasi all’incrocio con la via Garibaldi. Piazzata dalla Municipale, insieme ad un groviglio di nastro bianco e rosso attorcigliata ad un palo, per proteggere i pedoni dalla voragine che si è aperta sul marciapiede. Una buca profonda almeno un metro, e larga poco meno, che attende di essere riparata. E restando in tema di transenne, un’altra è spuntata sui gradini della passerella sul Molo.