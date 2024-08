Lunga vita all’Eden: "Ma il Politeama?"

Forse fluttuano ancora, nella platea vuota e sgombra dalle sedute, nei camerini e nella cabina di proiezione spoglia, i fantasmi che, tra quella platea e quei camerini, da vivi, hanno passeggiato, lavorato e sognato. Forse, tra la polvere che ormai ne invade gli spazi, possono ancora respirare quell’aria di grandezza culturale che attraversava le sue sale e i personaggi che ne hanno scritto la storia, dallo stesso Enrico Pea, che per anni lo ha gestito, a Puccini, Pirandello Ettore Scola. E sembra di sentirli, muoversi, ribellarsi, fino a far scuotere quello che ora ne rimane, di quello che era il Teatro cinema Politeama, al destino fortunato e recuperato, di altri immobili, come il Teatro Eden, e, invece, al proprio, abbandonato e dissestato. Un destino, di cui proprio Pea, come scrive il Comitato “Salviamo il Politeama“, "cosa penserebbe?". "Sembra che nessuno più si interessi - scrive, infatti, il presidente Paolo Alessio Annale - Si è persa traccia anche del Consiglio Comunale aperto che avrebbe dovuto discuterne. Da parte nostra riteniamo che il teatro Politeama non possa in nessun modo essere barattato con il teatro Eden. E questo per varie motivazioni, in primis il suo valore storico-culturale, alla base del vincolo imposto dalla Sovrintendenza, e poi banalmente per il fatto che questa struttura fa mostra di sé, in un luogo iconico della città, il che non concorre a quell’idea di bellezza che da qualche tempo sembra essere il leitmotiv dell’Amministrazione cittadina. E quindi in nome della bellezza, del valore della cosa pubblica e del rispetto dell’intelligenza non possiamo che rinnovare l’invito a tutte le istituzioni interessate affinché i nostri illustri fantasmi trovino finalmente pace. E anche noi".