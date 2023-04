Lunedì in consiglio la Tari per il 2023

Si riunirà lunedì alle 18.30 nella Sala del Caminetto a Palazzo Mediceo, il consiglio comunale. Dopo le comunicazioni del sindaco Lorenzo Alessandrini e gli adempimenti di prassi, prevista l’approvazione delle tariffe Tari, la tassa sui rifiuti, per l’anno in corso, cui seguirà l’esame e l’approvazione del rendiconto della gestione del bilancio 2022 e l’approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2023-2025.

Infine il consiglio procederà all’approvazione del bilancio finale di liquidazione della Società della salute Versilia e al piano di riparto delle quote di spettanza.