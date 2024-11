Luca, fashion designer. Conquista la passerella

La consistenza dei tessuti, l’accostamento dei colori e lo studio delle tendenze l’hanno involato come talento emergente della moda. Luca Buratti 24 anni, un trascorso come idraulico e poi gli studi all’alberghiero, è oggi incoronato tra i giovanissimi fashion designer di maggior creatività: è stato infatti scelto tra gli studenti italiani di settore a partecipare al Fashion Graduate Italia, evento incluso nella programmazione della Fashion Week a Milano. Luca, allievo del Modartech di Pontedera (è entrato grazie ad una borsa di studio) ha così assaporato una passerella internazionale proponendo la propria collezione Sartor ispirata all’abbigliamento uomo anni ’40 rivisitato in chiave contemporanea, che è stata così osservata attentamente da aziende e giornalisti specializzati. A dare concretezza alle idee di Luca è stata la sartoria di Merita Kapaj a Pistoia: una collaborazione vincente che punta alla creazione di un brand uomo per valorizzare l’artigianalità toscana. "La mia collezione – spiega Luca Buratti – è attenta all’ambiente con utilizzo di fibre naturali certificate. Ho stretto collaborazioni con aziende di filati e tessuti sostenibili che trattano abbigliamento lusso. Propongo un uomo elegante, con capi spalla importanti di lana e accessori stilosi come i cappelli di Roberto Lucchi. La volontà è di esaltare l’artigianalità anche attraverso borse, borselli e zaini cuciti a mano con filo cerato e due aghi, una pratica che richiede molto tempo e che sta sparendo dal ciclo di manifattura. Prezioso è stato l’aiuto di Merita Kapaj assieme alla quale intendo lanciare una linea di capi Sartor disponibile su richiesta in vista della creazione di un brand uomo".

Fra.Na.