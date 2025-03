Loris Marchi speaker ufficiale di Radio Squallor

Nuova avventura professionale per il conduttore Loris Marchi, storica voce del Carnevale, che torna in radio come speaker ufficiale di Radio Squallor. L’emittente fondata dall’editore Attilio Pace e dedicata al gruppo degli Squallor attivo dal 1971 al 1994 e composto da Daniele Pace, padre di Attilio, Totò Savio, Giancarlo Bigazzi e Alfredo Cerruti. "Al momento – spiega Pace – siamo digital audio 24 ore su 24 con una media di 6000 ascoltatori giornalieri e considerato che siamo nati poco più di due mesi fa è già una radio importante". Lo step successivo sarà quello della frequenza, "l’idea e la volontà sono concrete" aggiunge Pace. Che ha scelto la "voce nobile" di Loris Della Casa Marchi "perché era doveroso ricorrere ad un viareggino, proprio per il legame che gli Squallor avevano con la Versilia".