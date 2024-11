L’orientamento scolastico fa centro. Le terze medie guardano al loro futuro

È stata una mattinata speciale quella che ha visto oltre 120 studenti di terza media degli istituti comprensivi Pietrasanta 1 e 2 partecipare all’orientamento scolastico promosso dall’ufficio scuola del Comune al Sant’Agostino. L’iniziativa, a cui ha collaborato il Pietrasanta 1 con la professoressa Anna Volterrani a fare da guida, si è svolta a Pietrasanta per la prima volta. "Grazie agli stand informativi allestiti da una decina di istituti superiori del territorio provinciale – spiega il vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione Francesca Bresciani – gli alunni hanno potuto esplorare diverse opportunità e offerte didattiche, confrontarsi con altri studenti e con i docenti, e a raccogliere materiale utile su cui riflettere per la scelta del proprio percorso di studi. Per loro è un momento importante, una delle prime decisioni cruciali per il loro futuro. Ringrazio tutti i docenti e i rappresentanti degli studenti, in primis la professoressa Volterrani".