L’oratorio di San Rocco. Partono i lavori di recupero grazie alla Filarmonica

L’oratorio di San Rocco sull’alpeggio di Pomezzana diventa simbolo di energia, condivisione e ripartenza. Quell’immobile in abbandono da decenni infatti sarà recuperato grazie ad una vera e propria mobilitazione di cittadini e professionisti legati a quel romantico luogo di culto. A lanciare la sfida è stata l’associazione Filarmonica il Matanna di Pomezzana che nel 2019 ha presentato un primo progetto al Parco delle Alpi Apuane chiedendo un contributo per intervenire. "Purtroppo – racconta il consiglio – nonostante avessimo tutte le carte in regola, venne finanziato un altro intervento, ad oggi non realizzato. Non nascondiamo la nostra delusione rispetto alla mancata considerazione del progetto, vista l’importanza storica, culturale e ambientale di questo luogo all’interno del Parco stesso. Ma non ci siamo fatti scoraggiare e nel 2022 siamo riusciti ad ottenere un finanziamento Pnrr sul bando della Regione Toscana per il recupero del patrimonio rurale. Inoltre, nel 2024 abbiamo richiesto ed ottenuto un contributo dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e grazie a questo siamo potuti partire". Prezioso il lavoro di ditte e professionisti che si sono messi a disposizione: la società Red Studio srl, l’impresa Restauroitalia srl e l’architetto Andrea Guidi che hanno accolto la proposta di un progetto non semplice. "Grazie al loro qualificato lavoro – prosegue la Filarmonica – siamo riusciti ad assolvere all’infinita mole burocratica e sempre grazie a loro riusciremo a realizzare un recupero di qualità. Non meno importante è il ringraziamento che rivolgiamo all’impresa Edile Giannini Enrico & C che eseguirà materialmente i lavori, all’ingegnere Federico Musetti e all’agronomo Nicola Chiarini. Fino ad oggi tutti hanno lavorato senza percepire nessun tipo di indennizzo, nemmeno per le spese già sostenute, dandoci una grande prova di fiducia visto che potranno avere il loro compenso soltanto a lavori ultimati e rendicontati". L’intervento avviato consentirà il completo rifacimento del tetto e alcune opere di restauro ma i fondi a disposizione non sono sufficienti a far fronte a tutte le necessità. Chi volesse contribuire può fare un’offerta all’associazione Filarmonica Il Matanna onlus di Pomezzana, Iban: IT87M0760113700001066527571 causale Recupero Oratorio San Rocco.

Francesca Navari