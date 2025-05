Longines Versilia Horse Show: spettacolo equestre a Bussoladomani con Giorgio Armani

Trecento i cavalli, 180 i cavalieri e le amazzoni di 22 nazioni che da oggi a domenica daranno spettacolo nei percorsi di salto ad ostacoli realizzati nell’area di Bussoladomani per il Longines Versilia Horse Show by Giorgio Armani. Il campo gara è stato costruito con una speciale sabbia silicea e allestito nel pieno rispetto degli elevati standard internazionali. Giovedì, gara 1 del circuito Professionisti con 14 squadre con amazzoni e cavalieri con brevetto di 1° e 2° grado su percorsi con altezze di 1.15 e 1.30 metri. Venerdì gara Kortimed del circuito Sport con 16 squadre composte da binomi italiani e stranieri. Sabato, i binomi del circuito Pro per la vittoria di tappa in gara 2, seguiti domenica da quelli del circuito Sport con gara 2 valida per la classifica a squadre e per quella individuale. L’avvenimento di rilevante importanza è a ingresso gratuito. Gli organizzatori sono Italian Champions Tour e Federazione Italiana sport equestri, Veronafiere e Sport e Salute, oltre naturalmente al Comune di Camaiore. È stata appositamente allestita un’area educativa rivolta a bambini, ragazzi e famiglie nel segno della cultura del cavallo (dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 17.30) . Ci saranno il Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Lucca che, oltre a gestire otto Riserve naturali statali, si occupa anche di educazione ambientale. Presenti l’Ambito Turistico della Versilia e la Fise Toscana con Ippica Dunia Ranch, Le Pianore, Le Prade e Centro Ippico Apuano. I più piccoli potranno fare il battesimo della sella, il persorso Equitatus, il laboratorio creativo ‘Cavalli d’argilla‘ del Museo archeologico di Camaiore. In più ci si potrà cimentare nel "battesimo del guanto", insolita esperienza di falconeria. Sabato, ecco il progetto UniErsu Green dedicato alla sostenibilità ambientale, economica e sociale. Domenica, il laboratorio di cartapesta con il Museo del Carnevale e il ‘Battesimo della carrozza’ per scoprire la guida di un veicolo a trazione animale, attività ormai quasi in disuso. Inoltre ‘La riabilitazione equestre’ spiegherà come il cavallo possa diventare un alleato per il benessere psicofisico e sociale. La parte ludico-sportiva è incentrata su ‘Un giorno da esploratori’ di Accademia Gens di Viareggio, dedicato a bambini/e e ragazzi/e, e si potrà partecipare anche a un laboratorio sul riciclo dei rifiuti, oltre a alcune dimostrazioni come "Il cavallo in libertà", i "Pony Games", "L’incontro con il maniscalco". Spazio anche al ‘Movimento Articolo 230’ , progetto comunale per portare l’educazione stradale in tutte le scuole italiane.

Claudio Barsuglia, ex comandante della Polizia municipale di Camaiore e oggi nella commissione nazionale equitazione di campagna, ha detto: "A questo importante evento abbiamo lavorato da due anni e mezzo con la precedente e l’attuale amministrazione. È una manifestazione con impegno triennale e con un Champions Tour a quattro stelle che diverranno cinque l’anno prossimo. In Toscana abbiamo 160 centri della Federazione con oltre 13.000 persone tesserate.

Walter Strata