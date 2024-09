Lo storico Ctl sarà battuto all’asta. L’impianto è valutato 1,7 milioni

Il Ctl va all’asta. L’impianto sportivo di via del Magazzeno sarà battuto a inizio dicembre. La notizia, che ufficiosamente girava tra gli sportivi amatoriali da qualche settimana, ha trovato la sua ufficialità pochi giorni fa, quando il lotto relativo al ’Calcetto Tennis Lido’ – quando è stato fondato, ancora non impazzava il padel – è stato pubblicato sui siti relativi alle aste giudiziarie. A curare la pratica sarà l’Istituto vendite giudiziarie di Lucca.

Qualche dettaglio: il Ctl sarà venduto all’asta come lotto unico, che si compone del fabbricato elevato a un piano rialzato e seminterrato – per i fruitori: bar, reception, salone, uffici e ristoranti si trovano al piano rialzato, mentre nel seminterrato trovano spazio magazzini e diversi spogliatoi per le varie pratiche sportive –; edificio adiacente e collegato a uso abitazione; fabbricato discostato a uso palestra o squash, corretato da due campi da calcetto o da tennis coperti; quattro campi da tennis coperti e quattro scoperti; due campetti da padel, e tutta l’area esterna adibita a parcheggio.

L’intero ammontare dei beni è stato valutato un milione e 750mila euro, mentre il prezzo d’asta è stato fissato a un milione e 180.400 euro. L’asta si terrà martedì 3 dicembre e il giorno precedente, a mezzogiorno, si chiuderà il termine per la presentazione delle offerte. L’offerta minima prevista è di 885.300 euro, la gara d’asta per l’acquisizione del centro sportivo sarà svolta in modalità sincrona mista, con una caldela di un minuto e un rialzo minimo di 10mila euro. Il delegato alla vendita è Stefano Giannecchini.

Sta per aprirsi un nuovo capitolo, dunque, per lo storico Ctl. L’impianto sportivo, che per anni ha vissuto una sorta di ’dualismo’ con l’adiacente Calcetto 2000, poi diventato Pardini Sporting Center, è mèta tradizionale degli appassionati di tennis e di calcetto – con ben sei campetti in sintetico su cui si disputano i tornei Aics per tre giorni la settimana, confermati anche per la stagione invernale 2024/25 – e, da qualche anno, pure degli aficionados del padel. Che adesso stanno alla finestra, in attesa del verdetto che stabilirà il futuro di uno del ’templi’ dello sport amatoriale in Versilia.

DanMan