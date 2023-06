Lo sport torna in centro Nuovi campi a S. Antonio

di Martina Del Chicca

Proprio a fianco della chiesa di Sant’Antonio c’erano, una volta, una pista per il pattinaggio e un piccolo parco giochi; "furono inaugurati dai frati nel 1979 – ricorda, dopo essersi documentato, padre Elzeario Adam Nowac –. Quando si celebrava in tutto il mondo l’anno del fanciullo". Da tempo quell’area della parrocchia, però, è in disuso. La pista si è sbeccata, la recinzione si è arrugginita, l’erbaccia si allargata e l’area è diventata, di fatto, inagibile. Adesso, come in una favola ma senza la bacchetta magica, quello spazio ha un nuovo orizzonte. Il parco si prepara a rinascere, e diventerà un centro sportivo polivalente con campi da basket, da volley, da calcetto "e se riusciamo – prosegue padre Elzeario – anche da tennis". Sarà, dunque, l’unico impianto in tutto il centro città.

L’occasione si è presentata quando, a gennaio, il Lions Club ha bussato alle porte della chiesa offrendo a padre Elzeario di supportare un progetto dedicato allo sport, all’inclusione e alla socialità. E ha dato la disponibilità a finanziarne la realizzazione. "In prima battuta – racconta il frate - questa possibilità è stata prospettata alla chiesa di San Paolino, che però a causa di problemi con il vicinato ha dovuto rinunciare". E così il Lions Club, per dare corpo a questa idea, si è rivolto alla parrocchia di Sant’Antonio. "E noi abbiamo raccolto questa proposta come un’occasione. Non sono felice, sono felicissimo – prosegue padre Elzeario –. Perché uno spazio comune è sempre una bella opportunità. Tanto più se questo spazio può essere vissuto dai ragazzi. E anche perché - aggiunge – grazie a questo progetto possiamo immaginare di rifondare anche le attività di oratorio", baluardi sociali contro la solitudine e la noia, "che purtroppo oggi non abbiamo".

Si è già aperta la fase burocratica, "siamo dietro alle richieste di permessi", ma per non perdere tempo padre Elzeario lancia un appello a tutta la comunità. Quella dei parrocchiani e non solo. Sabato, nel parco della chiesa di Sant’Antonio, è stata organizzata una giornata di pulizie "per preparare il terreno ai lavori, che saranno importanti".

Dunque ci sarà da potare le siepi, riordinare, mettere in sicurezza... "Sarà l’occasione per trascorrere una giornata insieme, per conoscere i dettagli di questo progetto. E – aggiunge padre Elzeario – per contribuire concretamente alla realizzazione di questo spazio sportivo e di incontro". A questo intervento si aggiungeranno anche i lavori di riqualificazione della facciata della chiesa "Stiamo cercando le risorse, e l’obiettivo – conclude il frate – è poter cominciare per l’inizio del nuovo anno".