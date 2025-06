Lo scultore Kan Yasuda sarà cittadino onorario

Si allunga ancora la lista dei cittadini onorari della Piccola Atene. Il prossimo ad essere insignito di questo riconoscimento viene dal mondo dell’arte come altri suoi predecessori (da Botero a Mitoraj, da Ciulla a Pisano), scelta che è ricaduta sullo scultore giapponese Kan Yasuda, classe ’45, approdato a Pietrasanta oltre mezzo secolo fa. L’annuncio è stato fatto sabato sul sagrato della chiesa di Sant’Agostino dal sindaco e assessore alla cultura Alberto Giovannetti durante l’inaugurazione della mostra di Yasuda "Oltre la forma", evento in agenda fino al 21 settembre.

Non a caso il vernissage ha coinciso con il 30° anniversario dalla sua prima mostra in città e con i suoi primi 50 anni a Pietrasanta, dove si trasferì negli anni ’70 attirato dalla qualità dei marmi che si lavorano nei laboratori artigiani della città e dove iniziò a vivere e a lavorare su sculture in marmo e bronzo. "Quella sulla cittadinanza onoraria a Yasuda – ha spiegato il sindaco – è una proposta che presto sarà presentata al consiglio comunale. È un atto di riconoscenza imperitura per l’attenzione e l’affetto che ha sempre dimostrato per la nostra città non solo per la sua storia di vita o per lo splendido omaggio che ha fatto alla nostra comunità, donando la scultura ’Myomu’ al Parco internazionale della scultura contemporanea (in piazza della Stazione, ndr), ma perché è diventato un vero ambasciatore di Pietrasanta nel mondo e precursore, trent’anni fa, delle grandi esposizioni monumentali che ogni anno abbiamo il piacere e l’onore di accogliere fra le nostre strade e piazze". La mostra dell’estate è dislocata tra piazza Duomo, piazza Carducci, chiesa e chiostro di Sant’Agostino e a Tonfano tra piazza XXIV Maggio e la sommità del pontile. Al Sant’Agostino sarà visitabile fino al 30 giugno e dal 1° settembre da martedì a venerdì ore 18-23, sabato-domenica 10-13 e 18-23, e dal 1° luglio al 31 agosto ogni giorno 19-24, sabato, domenica e festivi anche 10-13.