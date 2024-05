"L’Italia in tandem... alla cieca". Oggi Giulia Parisi farà tappa in città

Il Soroptimist International d’Italia è a fianco delle @ragazzeintandem per affermare i concetti di parità di genere nello sport e di inclusione. Attraversare l’Italia con un tandem quale strumento di emancipazione e mezzo inclusivo in grado di abbattere quelle barriere fisiche, come le infrastrutture inaccessibili, e mentali, come gli stereotipi sulla disabilità, presenti nella nostra società. È questo il progetto che vede protagonista Giusi Parisi, una giovane non vedente che, accompagnata da compagne di viaggio che si alterneranno alla guida del tandem, darà vita all’iniziativa “L’Italia in tandem …. alla cieca”, partita da Reggio Calabria il 25 aprile e con arrivo previsto a Milano il 4 giugno 2024. Un’impresa in 41 tappe, di cui 22 coinvolgono città in cui sono presenti Soroptimist Club italiani; una sfida impegnativa, ma ricca di emozioni, di scoperte, di incontri, con la possibilità di vivere la natura all’insegna del cicloturismo inclusivo. Nel programma è prevista una sosta delle cicliste a Viareggio oggi intorno alle 13-13.30: il Club le ospiterà per un breve ristoro nella sede sociale al Palace Hotel, alla presenza di rappresentanza dell’Amministrazione Comunale e dell’Associazione non vedenti.