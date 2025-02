L’inverno demografico. Alle scuole superiori il 7% in meno di neo iscritti

Inverno demografico alle secondarie di secondo grado: sono 1.165 gli studenti che a settembre inizieranno le superiori: il 7% in meno rispetto all’anno scorso. Si registra il boom per i licei che sono stati scelti dal 60% dei giovani versiliesi. In particolare lo scientifico Barsanti e Matteucci rimane il più gettonato fra i licei, con 139 iscritti, seguito dal Liceo delle Scienze umane che ne ha 103. In calo il liceo classico con soli 58 nuovi studenti. Ma la scuola che ha un maggior numero di iscritti è il Chini Michelangelo che in totale ne ha 294 nei suoi diversi indirizzi: 53 alunni hanno scelto il linguistico, 103 le scienze umane, 48 l’economico sociale, 49 lo scientifico e 40 le scienze applicate. 227 sono i ragazzi che frequenteranno il Galilei Artiglio e più precisamente: 23 studenti andranno nella sezione meccanica, 20 in quella elettrotecnica, in 57 hanno scelto l’opzione informatica e telecomunicazioni, 71 le scienze applicate e 56 il Nautico. All’Isi Carlo Piaggia andranno 170 nuovi alunni così suddivisi: 36 all’artistico multimediale, 55 al liceo scientifico sportivo e in 79 frequenteranno la prima classe di amministrazione, finanza e marketing. 139 sono gli alunni che andranno al liceo Carducci e precisamente: 58 hanno scelto il classico e 81 il linguistico. 139 anche quelli che hanno optato per il Barsanti e Matteucci: 103 hanno deciso per il liceo tradizionale e 36, in leggero calo, sono quelli delle scienze applicate. Il Don Lazzeri Stagi di Pietrasanta a settembre avrà 110 nuovi iscritti nei suoi vari indirizzi: 43 studenti per il liceo artistico, 15 andranno all’ amministrazione, finanza e marketing, 15 sono gli iscritti all’agrario, in 24 hanno scelto la sezione costruzioni, ambiente e territorio e 13 amministrazione, finanza e marketing quadriennale. Calano purtroppo del 24 per cento gli iscritti all’alberghiero Marconi che a settembre avranno 86 alunni sui banchi delle classi prime, così suddivisi: 70 iscritti alla sezione enogastronomica, 11 ai servizi per la sanità e assistenza sociale, 5 alla manutenzione e assistenza tecnica e solo uno studente ha scelto l’opzione industria e artigianato made in Italy. L’alberghiero Marconi, va sottolineato, è un istituto storico di Viareggio, che ha anche una succursale a Seravezza, ma che negli anni ha patito l’incuria dell’edificio scolastico a causa della mancanza di fondi dalla provincia. Adesso, finalmente, grazie ai finanziamenti del Pnrr stanno per concludersi i lavori del nuovo corpo laboratori e cucine che si presenta con un edificio moderno e avveniristico, con una hall di ingresso, corredata da un’isola reception e un bar di rappresentanza. La sala da pranzo di oltre 200 metri quadrati e ben due cucine con anche la sala Masterchef di circa 85 metri quadrati con balconata in grado di ospitare nelle postazioni di lavoro fino a 18 studenti. Il taglio del nastro della nuovissima sede è previsto a settembre, quando alla città sarà restituita una delle scuole simbolo.