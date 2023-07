L’inquinamento si controlla dall’App "WiseAir" rileva la qualità dell’aria

Nuovo passo in avanti verso il controllo della qualità dell’aria. Un tema caro all’amministrazione, intervenuta con regolamentazioni ad hoc per evitare l’innalzamento dell’inquinamento atmosferico. Adesso, il Comune mette in campo uno strumento in più per monitorare costantemente lo stato dell’aria. Nei giorni scorsi, sono stati installati e attivati quattro sensori di particolato (Pm 2.5 e Pm10), complementari alle stazioni di riferimento Arpat che, ad oggi, non coprono direttamente il territorio comunale.

In particolare, le zone monitorate dalle centraline Wiseair sono in via Fondi e via Cafaggio nel capoluogo, piazza Abba a Lido e piazza Fazzi a Capezzano. Questi sensori, posizionati strategicamente sul territorio, inviano dati riguardanti le concentrazioni di particolato nell’aria di Camaiore e sono perciò funzionali ad avere dati dettagliati e aggiornati in tempo reale sulla situazione delle varie aree monitorate. Questi dati sono restituiti all’amministrazione tramite una dashboard dedicata, dalla quale scaricare analisi, grafici e report. Allo stesso tempo, ogni cittadino ha accesso ai dati in tempo reale scaricando l’app gratuita "ido – Wiseair".

"Un installazione che abbiamo voluto con forza perché la qualità dell’aria sul nostro territorio rappresenta un tema che ci vede da sempre impegnati – commenta l’assessore all’ambiente Sara Pescaglini –; si tratta di un investimento necessario, che corrisponde ad uno strumento innovativo che permette ai cittadini, in piena trasparenza, di monitorare costantemente i dati ed essere informati, partecipi e consci sulle ricadute che alcune pratiche possono avere sulla salute comune. Questo servizio ci consentirà di calibrare meglio e in maniera sempre più concreta le future scelte amministrative in questo ambito".

In entrambi i casi, il dato viene riportato in tempo reale tramite il WiseIndex, un indice qualitativo espresso su una scala da 0 a 100 che identifica tre fasce di valutazione per il PM2.5: fascia verde, gialla e rossa. In linea con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e renderla autonoma sia nell’informarsi sulla qualità dell’aria che nell’impegnarsi per tutelarla, l’app Wiseair permette inoltre di inviare segnalazioni riguardo odori molesti in città. Tutte le funzionalità e il metodo di utilizzo dell’app dedicata sono illustrate in un video informativo che presto sarà disponibile sulle pagine social e i canali informativi del Comune.