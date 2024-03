L’inganno su Whatsapp. Occhio ai finti messaggi

Persone senza scrupoli che approfittano delle debolezze altrui per portar via dei soldi. le vittime sono principalmente persone anziane e magari con poca dimestichezza con le nuove tecnologie. Adesso. oltre alla linea telefonica di casa, viene sfruttata anche la messaggistica Whatsapp. Viene mandato un messaggio tramite il quale il truffatore si spaccia per la figlia dicendo che il telefono gli si è rotto e per questo messaggia da un altro numero. Scrive che ha bisogno di un bonifico urgente e di fare in fretta... I truffatori giocano sulla velocità d’esecuzione, pensando e sperando di prendere in contropiede la propria preda. Una tecnica nuova che è già arrivata in Versilia e ha colpito a Viareggio, a Lido di Camaiore e Pietrasanta. E’ successo già a diverse persone. I carabinieri sono al corrente in quanto è stata fatta una formale denuncia. Il messaggio whatsapp permette al truffatore di spacciarsi direttamente per il figlio, la figlia o nipote della vittima. Mentre per telefono deve dire di essere amico di e che il figlio o la figlia non possono parlare. Tutti trucchi che vengono costantemente messi in atto. Poi basta solo che una vittima sia indotta nell’errore ed ecco che in un colpo solo riescono a racimolare anche qualche migliaia di euro. Le forze dell’ordine, ovviamente, stanno monitorando questa e altre situazioni. Ed è per questo motivo che i carabinieri organizzano ciclicamente degli incontri con gli anziani per metterli all’erta sui rischi che corrono, dandogli suggerimenti di come comportarsi.