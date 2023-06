L’impegno di “Darsi“ per la Darsena Il Comitato che fa bello il quartiere

Quelli che hanno acquistato e poi piantato dodici oleandri per far respirare la piazzetta Biancalana. E che oltre a segnalare il degrado, si prendono cura del verde sotto casa. Quelli che non vogliono arrendersi di fronte allo spaccio che si consuma, senza sosta, alla luce del sole e dei lampioni, tra via Savi e via dei Pescatori. E che lì, su una facciata grigia, grazie alla mano e alla sensibilità dello street-artist Marco Galli, hanno deciso di colorare la forza della natura, una Venere coi capelli blu oltremare, e la fragilità dell’uomo, immaginato una barchetta di carta in mezzo alle onde.

Sono quelli che hanno deciso di “Darsi” per la Darsena, proponendo momenti di incontro e coesione sociale, come la giornata artistica di ieri culminata l’aperitivo di vicinato in collaborazione con il bar Remo per celebrare il nuovo murales; e di impegno, con iniziative di urban gardening e di riqualificazione del territorio.

“Darsi” è il comitato di quartiere, nato su impulso di Fred Regolini, Chiara e Michele, che riunisce residenti e commercianti. Di quella vecchia Darsena dove il nucleo delle prime case di Viareggio, quelle dei pescatori, convivono con i grandi cantieri della nautica. Dove c’è il lusso e l’operosità, le imprese e le famiglie, le radici e il futuro dell’economia locale.

"La Darsena – aggiunge Fred – è un quartiere vivo e autentico, fatto di scorci bellissimi ma anche di luoghi dimenticati, dove manca l’ordinaria manutenzione. Come la piazzetta Biancalana". Poi spegne il tosaerba, con cui è solito regimare le erbacce che crescono e invadono i marciapiedi, e ci accompagna fino al 62 di via dei Pescatori, di fronte ad una casa abbandonata il cui giardino è sommerso da rifiuti di ogni tipo. In mezzo ai quei cumuli, che macerano col caldo, si intravede anche una vecchia caldaia, e di tanto in tanto anche qualche topo. Anche lì si spaccia. "Abbiamo segnalato il problema ufficialmente e anche ufficiosamente, ma – aggiunge Regolini – per il momento non si è mosso niente. Sarebbe importante invece ripulire questo spazio, ma anche poterlo recuperare. Magari farlo diventare la casa del quartiere. Noi lo adotteremmo, ci impegneremmo anche per rimettere in sesto questa casina che...". Il discorso, però, rimane in sospeso come spesso capita con i grandi sogni. Quello del comitato “Darsi“ è rendere bella la Darsena : "Dalla piazzetta Biancalana – conclude Regolini – vogliamo ripartire per dare uno slancio al quartiere. Questo non è un comitato nato contro qualcuno, ma pro Darsena".

Martina Del Chicca