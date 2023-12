Lido Passeggiata da riqualificare. Assegnati i lavori per 50 mila euro

Sarà la Edil Co di Camaiore ad effettuare gli interventi sulla passeggiata a mare di Lido di Camaiore. Il Comune aveva stanziato una somma di 50.000 euro e l’azienda ha posto come offerta per eseguire l’opera la cifra di 37.596 euro oltre ogni onere di sicurezza. E’ noto infatti che il viale a mare di Lido di Camaiore, rinnovato sotto il governo Bertola in tutta la sua pavimentazione in ben tre lotti, adesso ha un urgente bisogno di essere ripristinato in molti tratti dove il selciato risulta rotto e consunto. Il Comune dunque ha risposto a questa offerta positivamente e, totalmente, l’importo del lavoro corrisponderà ad oltre 47.000 euro con la manutenzione e conservazione del viale Europa. Il responsabile del procedimento è la geometra Chiara Pellegrini del settore Opere Pubbliche. Ora si attende solo l’inizio dei lavori che dovrà restituire decoro alla passeggiata di Lido.