Lido Dopo un brutto incidente: "Grazie al personale del Versilia"

Massimo Pellegrini ebbe tempo fa un brutto incidente stradale. Oggi ci tiene a ringraziare gli operatori sanitari dell’ospedale Versilia che lo hanno curato. "Sin dalla sera dell’incidente – dice – il personale del pronto soccorso è stato di una umanità estrema in particolar modo nella persona della infermiera che mi ha preso in carico signora Eva Canali a mio parere molto, molto professionale. Ho voluto raccontare ciò perché durante le numerose medicazioni ho avuto occasione di vedere dall’interno del pronto soccorso l’umanità del personale tutto che con grande “dedizione” si occupa in maniera impeccabile di tutti i pazienti indistintamente prendendosene cura con molta pazienza e professionalità e con tempi di attesa tutt’altro che lunghi come spesso, troppo spesso si legge sui social o si sente dire in giro. Bisogna avere rispetto per chi ogni ora del giorno si impegna al meglio, ti accoglie e ti cura".