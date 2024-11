Libri e sentimenti. Clio Petazzoni tra i finalisti

Prestigioso riconoscimento per il libro “Sarò la tua ossessione” della viareggina Clio Letizia Petazzoni (nella foto) figlia della pittrice e presidente per anni dell’Acat, Associazione Culturale Artistica Torrelaghese, Wanda Pareschi, scomparsa nel 2013 lasciando un ricordo indelebile in quanti la hanno conosciuta e apprezzata. Il libro dell’autrice ha ricevuto la menzione speciale. Il volume è stato segnalato tra i finalisti del V° concorso nazionale letterario “Artisti” per Peppino Impastato.

Clio, dopo una vita di lavoro e di viaggi, nei quali ha avuto modo di visitare le più belle e solari parti del mondo, ha iniziato a raccontare ed a raccontarsi, e, inspirata dal mare della Versilia, condivide con i lettori quello che ha nel cuore riuscendi a suscitare emozioni e sentimenti e far battere il cuore di chi legge i suoi libri.

Edito da “Europa Edizioni”, il suo primo Libro “Aspettando Natale” è stato tra i finalisti del premio letterario “Il Giovane Holden” 2020 con la consegna del diploma d’onore, ha ricevuto il Riconoscimento di Merito dal Premio Internazionale “Città della Rosa”, l’Attestato di Merito del Premio Internazionale “Michelangelo Buonarroti” e la Menzione d’Onore al Premio Intercontinentale “Le Nove Muse”. Lo psico-thriller “Sarò la tua ossessione” è stato pubblicato nel 2022.

Dario Pecchia