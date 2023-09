L’evento solidale del Twiga a Marina di Pietrasanta: "Serata speciale"

"Ho fatto tante serate al Twiga ma non ne ricordo altre con un’atmosfera del genere: la porterò sempre nel cuore. Grazie". Le parole sincere e commosse dello showman Umberto Smaila, rivolte ai ragazzi, alle famiglie e ai volontari delle associazioni protagoniste, venerdì sera, dell’evento benefico “Twiga insieme a te”, descrivono meglio di qualsiasi altra il senso dell’iniziativa organizzata dal locale di Fiumetto con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Consulta del volontariato.

La serata, condotta da Federico Conti, è culminata nella donazione di 10mila euro da parte del Twiga alla Consulta, rappresentata per l’occasione, da Monia Battistini. Il tutto arricchito da tanti momenti di partecipazione: la cena animata a suon di musica, la consegna di magliette e braccialetti ricordo, distribuiti fra i tavoli dagli assessori Andrea Cosci, Tatiana Gliori e Matteo Marcucci e dalla presidente della commissione sociale Lora Santini, i balli spensierati che hanno trascinato in pista, fra i ragazzi, anche il ministro del turismo Daniela Santanchè, compagna del proprietario del Twiga Dimitri Kunz D’Asburgo Lorena, con un medley creato da Smaila che ha spaziato dai successi de “I Gatti di vicolo Miracoli” alle hit anni ‘70 e ‘80, insieme alla cantante Roberta Bonanno e accompagnato da ragazzi e genitori. "Ringrazio il Comune e le associazioni – ha detto Dimitri Kunz D’Asburgo Lorena – per averci permesso di conoscervi e far parte di tutto questo. Mai come ora abbiamo capito che siamo noi ad aver bisogno di voi. Non vogliamo più rinunciare a quello che abbiamo imparato: restiamo insieme, uniti". Col plauso del sindaco Alberto Giovannetti: "Abbiamo aperto una porta su cosa significhi essere comunità. Spero che il messaggio, lanciato all’unisono dall’amministrazione, da questi imprenditori, dal mondo del volontariato e da queste famiglie, venga raccolto da tanti altri".