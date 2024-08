Letture per tutti. Michele Neri racconta il mare

“Un marinaio, una balena e un ragazzo“: Michele Neri parla a grandi e piccoli con le sue leture accompagnate da un laboratorio oggi alle 18 all’Ecomuseo della Bonfica e dell’irrigazione. L’evento, a ingresso libero, fa parte del calendario degli appuntamenti del terzo Festival “I Musei del Sorriso“. Rassegna organizzata dal Sistema Museale territoriale della provincia di Lucca in collaborazione con le realtà museali del territorio, la Fondazione Paolo Paolo Cresci, la Provincia di Lucca, Fondazione Toscana Spettacolo e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Michele Neri, fiorentino, ha lavorato per più di venti anni in biblioteca, dà vita a un laboratorio didattico per adulti e famiglie con bambine e bambini dai 5- 6 anni in su e introduce le due storie intrecciate sul mare e nel mare.

"La narrazione – spiega l’autore – è frutto di una rielaborazione di una delle “Storie così“ di Rudyard Kippling e di una variante della leggenda “Colapesce“ che appartiene alla tradizione del nostro Meridione". La terza edizione del Festival “I Musei del sorriso“ propone un ampio cartellone con oltre 40 eventi, tutti a ingresso libero, che va avanti fino a dicembre.

Gli eventi e gli appuntamenti si svolgono in località e in sedi diverse della provincia lucchese e propongono incontri che spaziano su vari argomenti per conquistare i gusti degli spettatori di adulti e bambini.

La prossima “puntata“ del cartellone è ai primi del mese di settembre.