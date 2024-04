L’estate degli eventi. L’ex Bussoladomani tra grandeur e degrado

Con l’avvicinarsi della bella stagione, sotto i riflettori della politica e all’attenzione della cittadinanza finisce inevitabilmente il calendario degli eventi che arricchiranno l’estate camaiorese. L’epicentro è ovviamente Bussoladomani, dove si concentrerà la nuova edizione del format di grande successo ‘La Prima Estate’. Ma non è tutto rose e fiori nel grande parco che corre lungo il viale Kennedy: nei giorni scorsi, con un vasto repertorio fotografico, sono stati segnalati diversi elementi di criticità legati in parte a condizioni di disagio, in parte allo scarso (e talvolta inesistente) senso civico delle persone. Negli ultimi tempi, il parco ha dato riparo a persone che non hanno un tetto sopra la testa, e i segni tangibili degli ‘accampamenti’ notturni rimangono visibili anche in pieno giorno. E proprio sotto il sole, in bella vista, si concentrano gli episodi di maleducazione che finiscono per portare degrado e abbruttimento all’interno del parco, tra rifiuti abbandonati e quant’altro.

Il Comune, da parte sua, punta a migliorare e potenziare gli eventi di maggior richiamo del territorio cercando nuovi sponsor. Nello specifico, le manifestazioni per le quali l’amministrazione cerca un supporto sono ‘I Sentieri delle Muse – Concorso lirico Mastromei’ (16-18 maggio e 21 giugno; scadenza per la presentazione delle offerte il 15 aprile); ‘Corpus Domini – Tappeti di segatura’ (1-2 giugno; scadenza 30 aprile); ‘Solo per una notte – Festival dell’arte, della creatività e dell’effimero’ (8-9 giugno; scadenza 7 maggio); rassegna di musica ed eventi in piazza XXIX Maggio (21 luglio-25 agosto; scadenza 20 giugno); ‘Camaiore d’altri tempi – Follie di Ferragosto’ (10-15 agosto; scadenza 11 luglio); ‘Festa di fine estate’ (settembre; scadenza 1° agosto); ‘Festa Pic 2024’ (ottobre; scadenza 10 settembre). Le sponsorizzazioni possono essere sia di natura finanziaria che di natura tecnica o mista. Le proposte – che possono essere inviate via Pec a [email protected] – saranno valutate dal Comune che potrà rifiutarle a propria discrezione.

Nel frattempo, sempre in tema di eventi, il sindaco Marcello Pierucci si gode la firma dell’accordo pluriennale con D’Alessandro e Galli per la riproposizione della ‘Prima Estate’ nei prossimi anni. "Un volano turistico per tutto il territorio – scrive il primo cittadino –; questa era l’idea che avevamo quasi 10 anni fa, quando cominciò un lungimirante lavoro per il recupero del Parco. A dispetto di chi ci vedeva solo uno sgambatoio per cani, noi vedevamo un’arena naturale, incastonata tra le Apuane e il mare: un palcoscenico mozzafiato di cui conoscevamo la forza e il fascino".

DanMan