L’eroismo e il coraggio di ribellarsi

Non c’è soltanto una Versilia balneare con i suoi lustrini, le sue spiagge dorate, i locali alla moda; Viareggio non è solo Carnevale e divertimento. Viareggio e la Versilia sono stati anche terra di uomini e donne di coraggio, animati da valori forti. Nella nostra edizione di oggi raccontiamo due storie importanti legate alla Giornata della Memoria. Quella di Guglielmo Lippi Francesconi, medico psichiatra e artista autore, giusto 100 anni fa, del primo manifesto del Carnevale di Viareggio. In tempo di guerra si oppose al regime fascista e mise in salvo alcuni ebrei fino a che non venne ucciso nel 1944 con un colpo di pistola sparato alla nuca.