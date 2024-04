Leonardo ed Emma. Raccolte 6mila firme

VIAREGGIO

Sono state protocollate ieri mattina in Comune, le 6mila firme raccolte in poco più di tre mesi per chiedere la modifica della viabilità in via dei Pescatori in Darsena.

La via dove Leonardo Brown ed Emma Genovali, ad inizio luglio dello scorso anno, si scontrarono con un operio che usciva dal cantiere in moto, mentre andavano al mare sulla sella di una bicicletta elettrica. E che, a seguito di quel drammatico incidente, persero la vita.

Un incrocio pericoloso, fatale, che porta con sé il ricordo tragico di due giovani fidanzati, appena ventenni, che tutto avevano ancora da vivere e sognare.

Una strada per cui la comunità cittadina, con una grande partecipazione e un forte calore, in memoria di Leonardo ed Emma e in solidarietà verso i genitori dei due ragazzi, ha firmato la petizione depositata ieri in Municipio proprio dalle mamme dei due giovani. Un documento che chiede all’Amministrazione comunale provvedimenti impellenti sulla circolazione di quell’area. Una rotatoria, una nuova segnaletica o un senso unico. L’installazione di telecamere o uscite alternative per le scuole. Quale sarà la soluzione ritenuta più adatta e idonea, è l’urgenza e la necessità immminente della presa in carico da parte delle istituzioni per la risoluzione di una zona trafficata e poco controllata. Per garantire la tutela e la sicurezza di tutti i cittadini durante il transito.

Impedire altrettante disgrazie ed evitare di pensare alle strade della città come luogo di possibili morti.