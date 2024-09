L’enorme affetto per Laura e per il figlio quattordicenne

Da quell’alba, tragica, l’affetto intorno alla famiglia di Laura Chiricuta non è mai tramontato. "Perché Laura ha saputo seminare tanto amore e ha lasciato in chi l’ha incontrata un ricordo bellissimo, che ancora ce la fa sentire vicina. E ciò che possiamo fare per onorare la sua memoria è stare accanto a suo figlio, a cui lei ha dedicato tutta la vita. Essere per lui una spalla". Cosi Rossano Zanella, titolare dell’Universo 24 dove Laura lavorava da tre anni come barista. E dove sarebbe dovuta arrivare anche la mattina di domenica 25 agosto, quando intorno alle 6 è salita a bordo delle scooter e da Torre del Lago, dove abitava insieme al suo Matteo, si è diretta verso Lido. Ma sulla strada, all’angolo tra via Buonarroti e via Da Vinci, è stata travolta e uccisa da un’automobilista di 26 anni, risultato poi positivo all’alcol test e ora indagato per omicidio stradale.

"Da quel giorno – racconta ancora l’imprenditore Zanella – abbiamo raccolto tantissime testimonianze d’affetto per Laura e la sua famiglia: dai colleghi, che sono come una famiglia allargata, dai clienti, dagli amici..". E sponteamente dalla comunità, quella viareggina che aveva accolto la giovane madre, che quella romena, che le ha dato i natali, è nata una raccolta fondi per sostenere i sogni di Matteo, che Laura ha sempre incoraggiato. E per questo Matteo e suo padre Dario oggi ringraziano tutti: "Per la vicinanza e il supporto che abbiamo sentito in questi giorni così difficili". E un particolare ringraziamento va ai compagni e le compagne di scuola di Matteo con il professor Deviitino; a Gionie e Miriam; alla famiglia Revagnan, con Nelu, Lidia, Rebecca e Luca; ad Aleks, “amico da sempre e per sempre“; a Silvia e Mario Meacci, a Marco e Fernanda Bianchi. All’associazione balneari di Lido di Camaiore, ai bagnini e al bagno Romanza, del Sole Beach di Pellegrini & C, e tutti i dipendenti dell’Universo 24.