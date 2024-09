L’edicola che chiude: "Ennesima sconfitta"

"La chiusura dell’edicola di Fiumetto è sintomatica dell’abbandono della frazione da parte dell’amministrazione comunale. Il Pd evidenzia la progressiva dismissione di servizi e attività a causa della perdita di vitalità della zona. "La frazione di Fiumetto è dimenticata da troppo tempo dall’amministrazione guidata dal sindaco Giovanetti – attacca il Pd – è con grande rammarico che apprendiamo della chiusura dell’edicola di Mila Malavasi, un punto di riferimento per la comunità, simbolo di un territorio che sta perdendo le proprie attività vitali. Negli ultimi mesi, diverse attività hanno chiuso o sono a rischio di chiusura, mentre i servizi continuano a ridursi, sempre più concentrati nel capoluogo cittadino. A questo proposito, il Partito Democratico aveva già segnalato, alcuni mesi fa, la mancanza di uno sportello bancomat a Fiumetto, in un contesto di più ampio respiro, un appello rimasto purtroppo inascoltato. La nostra comunità merita attenzione e politiche lungimiranti. Siamo delusi dalla mancanza di iniziative da parte del centrodestra per incentivare il ripopolamento della frazione, sia attraverso politiche abitative che prevedano misure per assistere i giovani nell’acquisto della prima casa sia in politiche amministrative che rendano attrattivo e sostenibile mantenere e sviluppare attività di quartiere. È fondamentale – incalza – che l’amministrazione torni a occuparsi delle esigenze dei cittadini, garantendo servizi e opportunità per il futuro. È tempo di agire: chiediamo un confronto aperto e costruttivo per rilanciare Fiumetto e restituire dignità a una comunità che merita di prosperare".