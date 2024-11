L’economia (di lusso) del mare. Il ponte gettato con la Florida. In arrivo il governatore DeSantis

Il governatore Ron DeSantis e una delegazione dello Stato della Florida inizieranno lunedì una missione commerciale di cinque giorni in Italia. Viareggio sarà una delle cinque città che DeSantis visiterà, in particolare i cantieri navali che hanno nel “Sunshine State” uffici di vendita e che partecipano ai due più importanti saloni nautici, Fort Lauderdale e Miami. Viareggio ha anche stretto un gemellaggio con Miami, città nella quale lavorano nel settore diversi concittadini. DeSantis e il suo seguito di ben 85 persone oltre a Viareggio sarà a Roma, Firenze, Torino e Milano. Con il Governatore italo americano, il Segretario del Dipartimento del Commercio della Florida J. Alex Kelly, il Presidente e CEO di Space Florida Rob Long, il Segretario del Dipartimento dei Trasporti della Florida Jared Perdue, il Segretario dell’Agency for Health Care Administration Jason Weida, il Segretario di Stato della Florida Cord Byrd, il Presidente della Florida State University Richard McCullough, il Presidente del New College of Florida Richard Corcoran e il Presidente della University of South Florida Rhea Law. "L’Italia e la Florida condividono una relazione speciale come entità peninsulari con molte industrie condivise, e sono grato che il Primo Ministro Giorgia Meloni abbia invitato la nostra delegazione", ha affermato DeSantis. "Questa missione rafforzerà i legami tra il nostro stato e l’Italia e porterà nuove e maggiori opportunità e investimenti in Florida". Ron DeSantis è stato consigliato, tramite amici comuni a visitare Viareggio e i suoi cantieri navali, da Roberto Lottini, patrono del Cantiere Viareggio con sua moglie Sandra Savini, consigliera di amministrazione della Florida Grand Opera, prestigioso ente che ha collaborato con il Festival Puccini.

Walter Strata