Le vacanze delle stelle in Versilia. Capodanno al Principe di Piemonte con Renato Zero, Venier e Vanoni

Una vera e proprio reunion di stelle dello showbiz. Il gala di San Silvestro al Grand hotel Principe di Piemonte si preannuncia come l’evento di chiusura 2023 (le prenotazioni registrano una lunga lista d’attesa) con una parata di personaggi davvero unica. Già arrivati con qualche giorno di anticipo Renato Zero, Mara Venier e Ornella Vanoni, proprio per brindare assieme al 2024 nella struttura lusso di Viareggio che per il 31 dicembre proporrà nei suoi saloni il menu dello chef pluristellato Giuseppe Mancino oltre ad animazione, musica, acrobati, soubrette e performer di altissimo livello. Un galà evento che sarà ispirato al tema Broadway in ambienti che sono stati sapientemente addobbati in modo scenografico. La serata è sold out da settimane con oltre 80 persone in lista d’attesa per la notte di divertimento che si preannuncia unica visto il calibro dei nomi coinvolti e degli ospiti presenti. Oltre a noti imprenditori e liberi professionisti di grido, a fare il botto è la presenza di Renato Zero (già avvistato al Forte), Mara Venier e l’intramontabile Vanoni. Artisti che sono legati tra loro da un forte legame di amicizia. Infatti hanno pranzato assieme al ristorante Il Porto a Viareggio e poi si sono concessi una cena tutti assieme – a loro si sono uniti il giornalista Alessandro Sallusti e la moglie Patrizia Groppelli, Mara Maionchi col marito Alberto Salerno – al ristorante Maitò di Forte dei Marmi. Oggi è prevista una colazione tutti assieme (il Grand hotel è stato recentemente premiato per la miglior colazione d’Italia) e poi shopping tour in attesa del cenone di San Silvestro che segnerà il divertimento in Versilia.