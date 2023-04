Le uova di Pasqua destinate ai bambini ricoverati in pediatria

Una bellissima sorpresa per i piccoli ricoverati nel reparto di pediatria dell’Ospedale Unico della Versilia. A portare sorrisi, doni e uova di Pasqua il Grillo, mascotte del portale Versilia Bimbi, dedicato ai bambini e alle loro famiglie. Il Grillo non è nuovo a queste simpatiche incursioni in corsia, avendo già fatto visita al reparto di pediatria in occasione del Natale. Un dolce diversivo per distrarre i bambini che stanno passando le festività in Ospedale e portare loro un sorriso.

"I bambini ci hanno come sempre emozionato – raccontano I responsabili di Versilia Bimbi (nella foto in pediatria mentre consegnano i doni) – essere con loro è stato il modo migliore per festeggiare l’arrivo della Pasqua. Abbiamo provato a donare un sorriso ai più piccoli che ci hanno accolto con entusiasmo. Un enorme grazie va ai medici e allo staff infermieristico dell’Ospedale Versilia che si prendono cura dei bambini in modo meraviglioso".