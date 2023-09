Le strategie turistiche per l’autunno-inverno

Il punto sulla stagione turistica appena terminata, gli appuntamenti dell’autunno ma anche idee e progetti per il futuro: sono questi gli argomenti che Confesercenti, con il suo ormai prossimo presidente di Viareggio Francesco Giannerini, ha posto al centro dell’incontro con l’assessore al Turismo Alessandro Meciani. Un colloquio proficuo, che si è tenuto in Municipio, presente al tavolo anche Daniele Benvenuti responsabile provinciale di Confesercenti Toscana. "Con l’assessore Meciani abbiamo analizzato alcuni indicatori che hanno confermato come Viareggio sia ancora una meta molto appetibile – commenta Giannerini -. Purtroppo il calo degli italiani ha inciso su un bilancio che poteva essere ancora più positivo, soprattutto alla luce di un aumento di turisti stranieri. Per quanto riguarda l’ormai prossimo autunno, con l’assessore abbiamo parlato di alcuni appuntamenti già previsti e che riteniamo fondamentali per dare forza alla città anche fuori stagione". Primo in ordine di tempo il Festival del Fuoristrada in Darsena, per poi arrivare alle iniziative natalizie passando anche dal lungo fine settimana di Lucca Comics in cui gli operatori delle strutture ricettivi viareggine stanno già lavorando per le prenotazioni.

"Viareggio ha risorse importanti, in termini di spazi, di clima, di collegamenti – aggiunge Giannerini – che possono e devono essere messe a frutto: i prossimi anni saranno decisivi per la città a cominciare dalla riapertura dello Stadio dei Pini che potrà essere anche un polo per gli spettacoli alla luce delle capacità logistiche della Darsena ampiamente rodate dalle edizioni del Jova Beach".